Экс-мундеп Серая попросила главу Горсуда рассмотреть ее дело до назначения выборов

Бывший депутат МО "Смольнинское" Диана Серая обратилась к председателю Городского суда Алексею Лакову с просьбой ускорить рассмотрение ее дела. Сейчас заседание назначено на 25 июля, мундеп просит провести его до назначения муниципальных выборов.

"Написала заявление председателю городского суда Лакову А.В. о сокращении сроков рассмотрения дела, потому что установление решением суда факта отсутствия моей вины имеет юридическое значение, поскольку порождает юридические последствия, касающиеся моих избирательных прав", — сообщила бывший депутат в своем Telegram-канале.

Без решения суда о непричастности к незаконному бездействию муниципального совета Серая не может баллотироваться вновь. В интервью ЗАКС.Ру она говорила, что рассматривает возможность своего выдвижения.

Серая добивается признания того, что в бездействии совета "Смольнинского", распущенного в минувшем марте, не было ее вины. Свою позицию она отстаивала в Смольнинском районном суде, однако безуспешно. В июне она обратилась в вышестоящую инстанцию.

Предстоящие в сентябре выборы пройдут в Петербурге в 110 муниципалитетах из 111. На прошлой неделе муниципалы получили рекомендации провести собрания по назначению выборов 18-19 июня, а опубликовать решения — 20 июня. Также в единый день голосования в Северной столице состоятся выборы губернатора и довыборы депутата Заксобрания по 18-му округу.

Фото: ЗАКС.Ру