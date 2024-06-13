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Новости 18:45

В ЦПКиО ввели ограничения по скорости для велосипедистов

фото ЗакС политика В ЦПКиО ввели ограничения по скорости для велосипедистов

В петербургском парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове обновили правила для велосипедистов, об этом 13 июня сообщили в пресс-службе парка.

Теперь велосипедисты не смогут слишком сильно разгоняться. Шоссейные велосипеды вообще не смогут ездить по парку, а для обычных ограничение до 10 км/ч.

Также спортивные тренировки на велосипедах в парке будут под запретом. Как отметили в администрации парка, такие меры приняты для безопасности посетителей.

За выполнением правил будет следить охрана парка. Если человек нарушит правила в первый раз, то ему просто сделают предупреждение, на второй раз парк придется покинуть.

Напомним, что ранее петербуржцы жаловались депутату ЗакСа Марине Шишкиной на запрет посещения ЦПКиО с велосипедами. Парламентария просили добиться смягчения правил.

Фото: ЗАКС.Ру


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