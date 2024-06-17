ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:47

В Петербурге ввели запрет на катание на электросамокатах в восьми районах

фото ЗакС политика В Петербурге ввели запрет на катание на электросамокатах в восьми районах

В Петербурге с 12 часов дня 17 июня начал действовать временный запрет на передвижение на электросамокатах в восьми районах, об этом ранее сообщали в пресс-службе комитета по транспорту города.

Ограничения действуют до 23 июня в связи с подготовкой и проведением Международного военно-морского салона "ФЛОТ-2024". Меры будут такие же, как в период проведения ПМЭФ-2024.

Запрет на катание на электросамокатах распространяется в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Центральном, Кронштадтском, Пушкинском и Петродворцовом районах.

Напомним, что петербургские активисты собираются идти в суд после отказа ЦИК проводить референдум по запрету электросамокатов в городе.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама