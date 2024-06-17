В Петербурге ввели запрет на катание на электросамокатах в восьми районах

В Петербурге с 12 часов дня 17 июня начал действовать временный запрет на передвижение на электросамокатах в восьми районах, об этом ранее сообщали в пресс-службе комитета по транспорту города.

Ограничения действуют до 23 июня в связи с подготовкой и проведением Международного военно-морского салона "ФЛОТ-2024". Меры будут такие же, как в период проведения ПМЭФ-2024.

Запрет на катание на электросамокатах распространяется в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Центральном, Кронштадтском, Пушкинском и Петродворцовом районах.

Напомним, что петербургские активисты собираются идти в суд после отказа ЦИК проводить референдум по запрету электросамокатов в городе.

Фото: ЗАКС.Ру