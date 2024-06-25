Более 30 кандидатов подали документы для участия в муниципальных выборах

По состоянию на 25 июня документы для участия в муниципальных выборах подал 31 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Горизбиркома Максим Мейксин. Абсолютное большинство из них выдвигаются самостоятельно.

Как уточнил Мейксин, 29 человек подали документы в качестве самовыдвиженцев. От избирательных объединений выдвинулись только двое.

"Больше всего подано документов на выдвижение кандидатов в депутаты муниципального совета МО "Смольнинское". Документы в ТИК предоставили пять человек", — отметил Мейксин.

Согласно системе ГАС "Выборы", в МО "Город Ломоносов" планирует баллотироваться инспектор группы инспекторов военкомата Петербурга Сергей Екимов. О выдвиженце известно, что он дослужился до звания контр-адмирала ВМФ. В Сети можно найти написанные им прозаические произведения на морскую тематику.

В МО "Измайловское" выдвинулся бывший глава ТИК № 29, а ныне гендиректор ООО "Вигорплант-1" Борис Островский. Ранее он подал документы для участия выборов в МО "Владимирский округ".

В совет МО "Поселок Петро-Славянка" подали документы временно неработающий Маис Айрапетян и уборщица на складе ООО "Интерьерные решения" Светлана Белоусова. Оба они были депутатами в совете Петро-Славянки в 2014-2019 годах, выборы в нынешний созыв прошли для них неудачно.

Бывший и.о. главы распущенного МО "Лиговка-Ямская" Сергей Ильин выдвинулся в МО "Смольнинское". Туда же подала документы менеджер по аренде ООО "Новая Голландия девелопмент" Кристина Муравьева и служащий МО "Лиговка-Ямская" Виктор Перов. Последнего выдвинуло петербургское отделение Партии социальной защиты.

Помимо этого, Перов подал документы для участия в выборах в совет "Лиговки-Ямской". Туда же намерена баллотироваться пенсионерка Татьяна Сулягина. При этом Ильин возможности выдвигаться в округе лишен из-за решения суда, отказавшегося признавать его непричастность к бездействию муниципалитета.

В МО "Литейный округ" подала документы руководитель проектов АНО "Центральный район за комфортную среду обитания" Евгения Кистева. В 2019 году она уже боролась за место в муниципальном совете, но проиграла. В 2021 году она баллотировалась на выборах в Заксобрание от "Справедливой России — За правду", но в достижении мандата не преуспела.

В тот же округ выдвинулся бывший депутат "Лиговки-Ямской" Александр Изотов. О себе он указал, что является индивидуальным предпринимателем. Как и в случае с Ильиным, ранее суд отказался признавать его непричастным к бездействию "Лиговки-Ямской".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру