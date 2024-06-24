Бывший глава ТИК № 29 и действующий депутат подали документы на муниципальные выборы

К вечеру 24 июня восемь человек подали документы для участия в предстоящих муниципальных выборах в Петербурге. Сведения о семерых из них находятся в ГАС "Выборы", еще один выдвиженец там отсутствует.

В МО "Звездное" подал документы самозанятый Владимир Леонтьев, в МО "Сергиевское" — замдиректора по учебно-воспитательной работе гимназии № 114 Жанна Солнцева. Упоминания об участнице с такими же ФИО можно встретить на сайте праймериз "Единой России". Леонтьев же не впервые пытается участвовать в выборах. В 2014 году он пытался баллотироваться в "Литейном округе", в 2019 году — в "Сенном округе". В обоих случаях ему отказали в регистрации.

Провести кампанию в МО "Горелово" намерена действующий депутат Юлия Лебедева. Она занимает должность главы юридического отдела в ООО "Научно-производственное объединение "САН"". В апреле 2021 года ее лишили мандата из-за якобы обнаруженных ошибок в декларации о доходах и имуществе. Лебедева оспорила решение в районном суде, тяжбы продолжались полтора года, пока Третий кассационный суд общей юрисдикции не встал на ее сторону.

За место в совете "Владимирского округа" намерен побороться гендиректор ООО "Вигорплант-1" Борис Островский. К своим 47 годам он успел побыть главой пресс-службы Смольного, поработать в правительстве Новгородской области и в администрации МО "Екатерингофский". Позже он возглавлял ТИК № 29, эту должность он получил в августе 2019 года во время муниципальной кампании. Позже Горизбирком вывел его из состава комиссии, попытки оспорить это решение в суде закончились неудачей. Сейчас ТИК возглавляет Ирина Сагирова.

Бывший депутат "Смольнинского" Диана Серая сообщила ЗАКС.Ру о том, что подала документы в МО "Лиговка-Ямская". В ГАС "Выборы" сведений о ней нет. Ранее Серая обращалась к председателю Городского суда Алексею Лакову с просьбой ускорить рассмотрение ее дела для того, чтобы ее дело рассмотрели до назначения муниципальных выборов. В суде она добивается признания своей непричастности к бездействию муниципалитета.

Еще три кандидата выдвинулись в минувшую пятницу. Речь идет о лидере движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярославе Кострове, подавшем документы в МО "Смольнинское", а также о главе местного отделения "Общества.Будущее" Савве Федосееве и водителе ГБАУ "Смольнинское" Сергее Овсове. Последние надеются получить мандаты в "Литейном" округе.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру