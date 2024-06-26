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Новости 10:40

По случаю "Алых парусов" проезд по ЗСД на время сделают бесплатным

фото ЗакС политика По случаю "Алых парусов" проезд по ЗСД на время сделают бесплатным

В связи с проведением в пятницу 28 июня праздника выпускников "Алые паруса" петербургское правительство решило освободить граждан от платы за проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД).

Доступ на трассу будет свободным с 14 часов пятницы и до 2 ночи субботы. Об этом в своем Telegram-канале объявил накануне вечером губернатор Александр Беглов. Речь идет только об отрезке, соединяющем съезд на Богатырский проспект и съезд на набережную Екатерингофки. Проезд на этом участке будет бесплатным в обе стороны.

Глава города призвал глав организаций, базирующихся в центре города, 28 июня пораньше отпустить сотрудников с работы.

В ночь с 28 на 29 июня в Петербурге будут разведены только два моста, Троицкий и Дворцовый.

Фото: ЗАКС.Ру


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Беглов Александр Дмитриевич 




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