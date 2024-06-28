МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и грозах 29 июня

В субботу, 29 июня, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 29 июня в городе могут быть местами ливни и грозы. При грозе также ожидается порывистый ветер до 17 м/с.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска возникновения ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в Петербурге введен 28 июня "жёлтый" уровень погодной опасности из-за жары. Температура может превысить +30 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру