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Выборы

Муниципал 20:22

Амосова и Сафонов подали документы для выборов в "Гражданке"

фото ЗакС политика Амосова и Сафонов подали документы для выборов в "Гражданке"

По состоянию на 2 июля в ГАС "Выборы" были введены данные о более чем тысяче кандидатов на муниципальные выборы, подсчитал ЗАКС.Ру. На момент выхода заметки в системе присутствовали сведения о более чем 1 070 выдвиженцах.

Ко вторнику по-прежнему отсутствовала информация о кандидатах в шести муниципалитетах из тех 110, в которых предстоят выборы депутатов. Днем ранее информации о кандидатах было не найти по 17 округам.

Так, для участия в выборах в совет МО "Семеновский" подали документы глава округа Ян Липинский вместе с депутатом Галиной Липинской. Компанию им составила еще один депутат, замглавы округа Александра Варникова. Все трое выдвигаются самостоятельно, при этом в 2019 году они баллотировались от "Единой России".

Бывший глава распущенного МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский выдвинулся в МО "Смольнинское". Ранее в том же округе подал документы и. о. главы муниципалитета Сергей Ильин. До этого он пытался доказать в суде свою непричастность к незаконному бездействию совета, но потерпел неудачу. В результате он был лишен возможности баллотироваться в "Лиговке-Ямской".

Глава МО "Адмиралтейский" Евгений Барканов, ранее вышедший из "Единой России", пойдет на выборы от "Справедливой России — За правду". О возможности подобного решения ЗАКС.Ру писал на прошлой неделе. Одновременно с Баркановым документы подали еще девять кандидатов от СРЗП, четверо из которых известны как члены его команды. Речь идет о депутатах Алексее Василенко, Валерии Волковой, Наталии Младановской и об Алексее Рогалеве. Конкуренцию выдвиженцам от справороссов пока составляют двое кандидатов от ЕР.

На выборы в "Гражданке" документы подали также 13 кандидатов от "Гражданской инициативы". Среди них оказались, в том числе, действующие депутаты Вадим Сафонов и Галия Амосова — дочь депутата Заксобрания Михаила Амосова. Глава округа Елена Беляева баллотируется от СРЗП.

Секретарь регионального отделения "Партии за справедливость" (Парзас), депутат МО "Малая Охта" Дмитрий Монахов решил обойтись без помощи политического объединения. В новый созыв муниципалитета он идет самовыдвиженцем.

Без партийной поддержки на выборы заявились глава МО "Невская застава" Павел Карпов, его заместитель Виктор Балабушкин и депутат Юрий Григорьев. Все трое избирались в нынешний созыв от "Единой России". В 2024 году депутаты участвовали в партийных праймериз, но проиграли, и теперь добиваются переизбрания самостоятельно.

Самовыдвиженкой идет на новые выборы в МО "Правобережный" поддержанная в 2019 году "Яблоком" Ирина Сидоркина. Избравшийся в 2019 году во "Владимирский округ" от СРЗП Антон Иванов в этот раз баллотируется самостоятельно. Помимо "Владимирского", он также выдвинулся в МО "Дворцовый округ".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Адмиралтейский округ
Пока еще нет голосов...
МО Владимирский округ
Пока еще нет голосов...
МО Гражданка
Пока еще нет голосов...
МО Дворцовый округ
Пока еще нет голосов...
МО Лиговка-Ямская
Пока еще нет голосов...
МО Малая Охта
Пока еще нет голосов...
МО Невская застава
Пока еще нет голосов...
МО Правобережный
Пока еще нет голосов...
МО Семеновский
Пока еще нет голосов...
МО Смольнинское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Амосова Галия Михайловна
Пока еще нет голосов...
Балабушкин Виктор Васильевич
Пока еще нет голосов...
Барканов Евгений Павлович
Пока еще нет голосов...
Беляева Елена Вячеславовна
Пока еще нет голосов...
Василенко Алексей Юрьевич
Пока еще нет голосов...
Войтановский Вадим Николаевич
Пока еще нет голосов...
Волкова Валерия Александровна
Пока еще нет голосов...
Григорьев Юрий Николаевич
Пока еще нет голосов...
Иванов Антон Арнольдович
Пока еще нет голосов...
Ильин Сергей Александрович
Пока еще нет голосов...
Карпов Павел Константинович
Пока еще нет голосов...
Липинская Галина Николаевна
Пока еще нет голосов...
Липинский Ян Александрович
Пока еще нет голосов...
Младановская Наталия Петровна
Пока еще нет голосов...
Монахов Дмитрий Иванович
Пока еще нет голосов...
Рогалев Алексей Сергеевич
Пока еще нет голосов...
Сафонов Вадим Константинович
Пока еще нет голосов...
Сидоркина Ирина Аркадьевна
Упоминаемые персоны
Амосова Галия Михайловна 
Балабушкин Виктор Васильевич 
Барканов Евгений Павлович
Беляева Елена Вячеславовна 
Василенко Алексей Юрьевич
Войтановский Вадим Николаевич
Волкова Валерия Александровна
Григорьев Юрий Николаевич 
Иванов Антон Арнольдович 
Ильин Сергей Александрович 
Карпов Павел Константинович 
Липинская Галина Николаевна 
Липинский Ян Александрович 
Младановская Наталия Петровна
Монахов Дмитрий Иванович 
Рогалев Алексей Сергеевич
Сафонов Вадим Константинович 
Сидоркина Ирина Аркадьевна 




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