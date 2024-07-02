Амосова и Сафонов подали документы для выборов в "Гражданке"

По состоянию на 2 июля в ГАС "Выборы" были введены данные о более чем тысяче кандидатов на муниципальные выборы, подсчитал ЗАКС.Ру. На момент выхода заметки в системе присутствовали сведения о более чем 1 070 выдвиженцах.

Ко вторнику по-прежнему отсутствовала информация о кандидатах в шести муниципалитетах из тех 110, в которых предстоят выборы депутатов. Днем ранее информации о кандидатах было не найти по 17 округам.

Так, для участия в выборах в совет МО "Семеновский" подали документы глава округа Ян Липинский вместе с депутатом Галиной Липинской. Компанию им составила еще один депутат, замглавы округа Александра Варникова. Все трое выдвигаются самостоятельно, при этом в 2019 году они баллотировались от "Единой России".

Бывший глава распущенного МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский выдвинулся в МО "Смольнинское". Ранее в том же округе подал документы и. о. главы муниципалитета Сергей Ильин. До этого он пытался доказать в суде свою непричастность к незаконному бездействию совета, но потерпел неудачу. В результате он был лишен возможности баллотироваться в "Лиговке-Ямской".

Глава МО "Адмиралтейский" Евгений Барканов, ранее вышедший из "Единой России", пойдет на выборы от "Справедливой России — За правду". О возможности подобного решения ЗАКС.Ру писал на прошлой неделе. Одновременно с Баркановым документы подали еще девять кандидатов от СРЗП, четверо из которых известны как члены его команды. Речь идет о депутатах Алексее Василенко, Валерии Волковой, Наталии Младановской и об Алексее Рогалеве. Конкуренцию выдвиженцам от справороссов пока составляют двое кандидатов от ЕР.

На выборы в "Гражданке" документы подали также 13 кандидатов от "Гражданской инициативы". Среди них оказались, в том числе, действующие депутаты Вадим Сафонов и Галия Амосова — дочь депутата Заксобрания Михаила Амосова. Глава округа Елена Беляева баллотируется от СРЗП.

Секретарь регионального отделения "Партии за справедливость" (Парзас), депутат МО "Малая Охта" Дмитрий Монахов решил обойтись без помощи политического объединения. В новый созыв муниципалитета он идет самовыдвиженцем.

Без партийной поддержки на выборы заявились глава МО "Невская застава" Павел Карпов, его заместитель Виктор Балабушкин и депутат Юрий Григорьев. Все трое избирались в нынешний созыв от "Единой России". В 2024 году депутаты участвовали в партийных праймериз, но проиграли, и теперь добиваются переизбрания самостоятельно.

Самовыдвиженкой идет на новые выборы в МО "Правобережный" поддержанная в 2019 году "Яблоком" Ирина Сидоркина. Избравшийся в 2019 году во "Владимирский округ" от СРЗП Антон Иванов в этот раз баллотируется самостоятельно. Помимо "Владимирского", он также выдвинулся в МО "Дворцовый округ".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру