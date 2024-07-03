После шторма Цивилев предложил проверить прочность дорожных знаков

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев отреагировал на разрушительные последствия шторма в Петербурге инициативами, касающимися конструкций дорожных знаков.

"Транспортного" вице-губернатора Кирилла Полякова законотворец попросил провести инвентаризацию дорожных знаков в городе. Цивилев предположил, что не все они могли быть закреплены в соответствии с нормативами, о чем пишет "Парламентская газета".

В свою очередь, главу Росстандарта Антона Шалаева единоросс попросил скорректировать ГОСТ Р 52290-2004, который задает требования к закреплению дорожных знаков. Цивилеву представляется важным их ужесточить, чтобы обезопасить граждан во время непогоды.

Напомним, что 1 июля в Петербурге от последствий штормового ветра погибло два человека, на которых упали деревья. Возбуждено два уголовных дела.

Фото: ЗАКС.Ру