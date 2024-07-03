Костров и Ранков зарегистрированы на выборы в МО "Смольнинское"

Лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров зарегистрирован кандидатом в депутаты МО "Смольнинское", следует из вынесенного вечером 3 июля решения ТИК № 30. Вместе с ним баллотироваться сможет и глава округа Григорий Ранков.

На выборы в "Смольнинское" Костров идет самовыдвиженцем. Другие пять зарегистрированных кандидатов, включая Ранкова, баллотируются от "Единой России". Это директор спортшколы № 1 олимпийского резерва Антон Газин и его заместитель Елена Мамедова, методист гимназии № 209 Алексей Захаров и сотрудник "Информационно-методического центра" Центрального района Тимур Овчинников.

В июне Ранков говорил, что выдвинуться на выборы его просили участники СВО. Костров, также баллотирующийся в МО "Владимирский округ" и в МО "Литейный округ" от "Справедливой России — За правду", на прошлой неделе жаловался на попытки оказать на него давление из-за участия в выборах.

Всего по состоянию на вечер 3 июля в ГАС "Выборы" представлены данные о 66 кандидатах, подавших документы на выборы в "Смольнинском". Одним из них накануне стал бывший глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский.

Андрей Казарлыга, фото: пресс-служба Заксобрания Петербурга