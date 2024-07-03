Более полутора тысяч кандидатов заявились на муниципальные выборы в Петербурге

К вечеру 3 июля кандидаты подали документы в большинство петербургских муниципалитетов, где в сентябре состоятся выборы. Исключение составили только два округа в Курортном районе, следует из данных ГАС "Выборы".

До сих пор нет сведений о выдвиженцах в МО "Поселок Комарово" и МО "Поселок Молодежное". В прочих муниципалитетах количество желающих участвовать в выборах превысило в общей сложности полторы тысячи человек. Вечером во вторник их было почти в полтора раза меньше.

В МО "Семеновский" самовыдвиженцами на выборы идут депутаты Алексей Васильев и Юлия Васильева. Также в совет выдвинулась избранная в 2019 году депутатом в МО "Сенной округ" Тамара Киселева.

В МО "Адмиралтейский округ" от "Справедливой России — За правду" выдвинулся депутат Андрей Торгашев. Ранее участвовать в выборах от той же партии решил глава муниципалитета Евгений Барканов вкупе с четырьмя другими депутатами. Перед этим муниципалы намеревались выдвинуться от "Единой России", но не смогли победить на устроенных партией праймериз. После этого они договорились о выдвижении с СРЗП.

Депутат МО "Шувалово-Озерки" Ирина Столярова намерена баллотироваться в совет от "Коммунистов России". От этой же партии она участвовала в выборах пятью годами ранее.

В МО "Нарвский округ" баллотируется выдвинутая партией "Яблоко" бывший депутат Анна Каруличева, о которой в ГАС "Выборы" говорится как о кандидате, аффилированном с иноагентом. На прошлых выборах она прошла в состав совета, однако в ноябре 2020 года была лишена мандата якобы из-за ошибок в сданной декларации. В минувшем апреле она объявила, что собирает команду для участия в выборах в округе.

Депутат МО "Поселок Репино" Элина Трубина также была лишена мандата, однако смогла оспорить вынесенное решение в суде. Как и в 2019 году, она идет на выборы самовыдвиженцем. В тот же совет баллотируется и Александр Толщин, на прошлых выборах выдвигавшийся от "Единой России".

Генеральный директор авиакомпании "Эрлен" Николай Кузнецов ранее подавал документы для участия в выборах губернатора Петербурга. Согласно ГАС "Выборы", эти он не ограничился и также выдвинулся в муниципальные депутаты в Зеленогорске.

В МО "Сосновая поляна" документы подали муниципалы Наталья Горская и Сергей Шибаев. Депутат Заксобрания IV созыва Александр Ольховский решил выдвинуться в МО "Урицк".

Депутат МО "Правобережный" Федор Грудин намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. В тот же муниципалитет подал документы депутат МО "Невский округ" Олег Мазаев. Кроме того, в "Правобережный" планирует баллотироваться и глава администрации "Невского округа" Дмитрий Данилов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру