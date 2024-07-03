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Выборы

Муниципал 21:09

Более полутора тысяч кандидатов заявились на муниципальные выборы в Петербурге

фото ЗакС политика Более полутора тысяч кандидатов заявились на муниципальные выборы в Петербурге

К вечеру 3 июля кандидаты подали документы в большинство петербургских муниципалитетов, где в сентябре состоятся выборы. Исключение составили только два округа в Курортном районе, следует из данных ГАС "Выборы".

До сих пор нет сведений о выдвиженцах в МО "Поселок Комарово" и МО "Поселок Молодежное". В прочих муниципалитетах количество желающих участвовать в выборах превысило в общей сложности полторы тысячи человек. Вечером во вторник их было почти в полтора раза меньше.

В МО "Семеновский" самовыдвиженцами на выборы идут депутаты Алексей Васильев и Юлия Васильева. Также в совет выдвинулась избранная в 2019 году депутатом в МО "Сенной округ" Тамара Киселева.

В МО "Адмиралтейский округ" от "Справедливой России — За правду" выдвинулся депутат Андрей Торгашев. Ранее участвовать в выборах от той же партии решил глава муниципалитета Евгений Барканов вкупе с четырьмя другими депутатами. Перед этим муниципалы намеревались выдвинуться от "Единой России", но не смогли победить на устроенных партией праймериз. После этого они договорились о выдвижении с СРЗП.

Депутат МО "Шувалово-Озерки" Ирина Столярова намерена баллотироваться в совет от "Коммунистов России". От этой же партии она участвовала в выборах пятью годами ранее.

В МО "Нарвский округ" баллотируется выдвинутая партией "Яблоко" бывший депутат Анна Каруличева, о которой в ГАС "Выборы" говорится как о кандидате, аффилированном с иноагентом. На прошлых выборах она прошла в состав совета, однако в ноябре 2020 года была лишена мандата якобы из-за ошибок в сданной декларации. В минувшем апреле она объявила, что собирает команду для участия в выборах в округе.

Депутат МО "Поселок Репино" Элина Трубина также была лишена мандата, однако смогла оспорить вынесенное решение в суде. Как и в 2019 году, она идет на выборы самовыдвиженцем. В тот же совет баллотируется и Александр Толщин, на прошлых выборах выдвигавшийся от "Единой России".

Генеральный директор авиакомпании "Эрлен" Николай Кузнецов ранее подавал документы для участия в выборах губернатора Петербурга. Согласно ГАС "Выборы", эти он не ограничился и также выдвинулся в муниципальные депутаты в Зеленогорске.

В МО "Сосновая поляна" документы подали муниципалы Наталья Горская и Сергей Шибаев. Депутат Заксобрания IV созыва Александр Ольховский решил выдвинуться в МО "Урицк".

Депутат МО "Правобережный" Федор Грудин намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. В тот же муниципалитет подал документы депутат МО "Невский округ" Олег Мазаев. Кроме того, в "Правобережный" планирует баллотироваться и глава администрации "Невского округа" Дмитрий Данилов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Адмиралтейский округ
Пока еще нет голосов...
МО Город Зеленогорск
Пока еще нет голосов...
МО Нарвский округ
Пока еще нет голосов...
МО Невский округ
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Комарово
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Молодежное
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Репино
Пока еще нет голосов...
МО Правобережный
Пока еще нет голосов...
МО Семеновский
Пока еще нет голосов...
МО Сенной округ
Пока еще нет голосов...
МО Шувалово-Озерки
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Барканов Евгений Павлович
Пока еще нет голосов...
Васильев Алексей Юрьевич
Пока еще нет голосов...
Грудин Федор Владимирович
Пока еще нет голосов...
Мазаев Олег Александрович
Пока еще нет голосов...
Столярова Ирина Николаевна
Торгашев Андрей Анатольевич
Пока еще нет голосов...
Трубина Элина Викторовна
Упоминаемые персоны
Барканов Евгений Павлович
Васильев Алексей Юрьевич 
Грудин Федор Владимирович
Каруличева Анна Николаевна 
Мазаев Олег Александрович
Столярова Ирина Николаевна 
Толщин Александр Валерьевич
Торгашев Андрей Анатольевич
Трубина Элина Викторовна




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