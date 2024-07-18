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Пиотровский разрешил туристам фотографировать мосты

фото ЗакС политика Пиотровский разрешил туристам фотографировать мосты

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, который курирует вопросы развития туризма, заявил 18 июля, что мосты и другие туристические объекты в городе можно фотографировать. Так он ответил на вопрос в ходе "прямой линии", посвященный проекту постановления Смольного о запрете публикации объектов Министерства обороны, критической инфраструктуры, а также мостов. Ответ чиновника оказался неоднозначным. 

- Можно [фотографировать]. Запрет... - такая была новость, на самом деле несуществующая, потому что, конечно, запрет связан с безопасностью. Там было много уточнений, что речь идет об объектах Минобороны. Это абсолютно очевидная вещь, что есть объекты, которые нельзя фотографировать. <...> Как мы знаем, объекты туристической географии не являются объектами Минобороны, поэтому фотографировать их можно совершенно спокойно. Никаких проблем никогда не было, и, очень надеюсь, не будет, - заявил Пиотровский. 

Ведущий прямой линии уточнил у Пиотровского, можно ли фотографировать крейсер "Аврора", который является объектом Минобороны. Вице-губернатор возражать не стал. 

Напомним, проект постановления о запрете публикации фотографий и видео "чувствительных" объектов появился на сайте Смольного в апреле. В том же документе упоминались и ограничения для публикации материалов с мостами. Тогда Пиотровский заявил, что никакого запрета нет, поскольку документ не был подписан и не вступил в силу. Несмотря на это, комитет по туризму обращался к коллегам в Смольном, чтобы перечень объектов, в частности, мостов, был конкретизирован. Позже в Смольном разработали систему штрафов за неисполнение постановлений правительства, которые также пока не были приняты. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Пиотровский Борис Михайлович 




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