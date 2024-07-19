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Новости 15:33

ТИК зарегистрировали более 3 тысяч кандидатов на муниципальные выборы

фото ЗакС политика ТИК зарегистрировали более 3 тысяч кандидатов на муниципальные выборы

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил в своем Telegram-канале 19 июля, что территориальные избирательные комиссии зарегистрировали более 3 тысяч кандидатов в муниципальные депутаты. 

Больше всего зарегистрированных кандидатов в муниципалитетах Выборгского, Калининского, Московского, Невского и Фрунзенского районов, отметил глава Горизбиркома. Всего для участия в выборах документы подали 4,5 тысячи человек, что почти в два раза меньше, чем на выборах 2019 года. 

Муниципальные выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября в 110 из 111 муниципальных образованиях. В эти же дни пройдет голосование по избранию губернатора Петербурга и депутата Заксобрания по 18-му округу. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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