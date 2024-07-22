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Новости 16:13

В Приладожском простятся с погибшим участником СВО

фото ЗакС политика В Приладожском простятся с погибшим участником СВО

Администрация Приладожского городского поселения (Ленинградская область) накануне вечером сообщила о гибели в зоне проведения военной спецоперации жителя этого населенного пункта. Мужчину средних лет звали Павел Румянцев.

Военнослужащий имел звание сержанта и скончался 14 июля.

Прощание с Румянцевым состоится 23 июля в 12 часов, в новой церкви Приладожского.

Отметим, что в июле в Ленобласти уже дважды поднимали единовременную выплату за подписание контракта с Минобороны. Сегодня контрактникам обещают 1,5 млн рублей в качестве "подъемных".

Фото: ЗАКС.Ру


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