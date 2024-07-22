Осужденного по делу о госизмене ученого Голубкина этапировали в Карелию

Приговоренного к 12 годам заключения физика Валерия Голубкина этапировали из столичного СИЗО "Лефортово". Об этом 22 июля пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Павлова*. 71-летний ученый был осужден год назад по делу о государственной измене (ст. 275 УК).

Новым местом лишения свободы для Голубкина стала колония строгого режима в Петрозаводске. Ранее его вывозили из колонии в столицу для участия в заседаниях по апелляционным жалобам. Приговор был оставлен без изменений.

Своей вины профессор МФТИ, а также сотрудник Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) не признает. Он лишен свободы с апреля 2021 года.

Ранее адвокаты Голубкина рассказывали, что его преследование могло быть связано с участием в проекте по созданию гиперзвукового пассажирского самолета. Данные об этой разработке, носящие характер государственной тайны, оказались у коллег физика из Нидерландов.

*Минюст внес Ивана Павлова в единый реестр иноагентов

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