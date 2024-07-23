В Пулково собираются внедрить новые технологии для аэродромных покрытий

В петербургском аэропорту Пулково хотят внедрить новые технологии для аэродромных покрытий, об этом 23 июля сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Уточняется, что компания уже договорилась о сотрудничестве с АО "Асфальтобетонный завод №1". В разработке будут участвовать специалисты по асфальтированию дорог и эксперты воздушной гавани.

Специалисты аэродромной службы изучат особенности производства асфальта и посетят петербургскую испытательную лабораторию, где разрабатывают смеси.

Напомним, что в Пулково пассажиров к самолетам начал подвозить автобус отечественного производства.

Фото: ЗАКС.Ру