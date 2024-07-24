Собственников жилья в домах-памятниках хотят обязать следить за состоянием здания

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект об обязательствах собственников квартир в домах культурного наследия содержать объекты в надлежащем состоянии и без изменений. Об этом сообщил агентству ТАСС 24 июля один из авторов документа зампред парламентского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Согласно данным сайта Госдумы, проект внесен 24 июля. Среди авторов также упоминаются парламентарии из Петербурга: Елена Драпеко, Сергей Соловьев и Николай Валуев. Корректировки коснутся закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

"Проект федерального закона направлен на упрощение порядка проведения работ по содержанию <…>, что позволит владельцам памятников истории и культуры существенно сократить финансовые и временные затраты на проведение таких работ и будет способствовать заинтересованности правообладателей объектов культурного наследия поддерживать принадлежащие им памятники истории и культуры в надлежащем техническом состоянии", - сообщается в пояснительной записке.

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