Пользователи пожаловались на сбой в работе Сбера и "Вконтакте"

В России произошел сбой в работе отечественных приложений, среди них есть банковские, об этом 25 мюля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Россияне пожаловались на работу приложений Сбера, МТС, "ВКонтакте", Росбанка и СБП. Жители Петербурга и Ленинградской области больше всего жаловались на приложение МТС.

По словам пользователей, в Сбере не работает онлайн-банк и бизнес-онлайн, а во "ВКонтакте" нельзя отправить сообщения или посмотреть фотографии.

Причины сбоя пока что неизвестны.

Напомним, что в среду, 24 июля, в приложениях четырех российских банков произошел сбой. Пользователи жаловались на неполадки с приложениями Альфа-банка, ВТБ, Росбанка и Газпробанка.

Фото: unsplash.com