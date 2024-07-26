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Новости 16:19

Путин посетит парад Военно-морского флота в Петербурге

фото ЗакС политика Путин посетит парад Военно-морского флота в Петербурге

Президент России Владимир Путин примет участие в Главном военно-морском параде в Северной столице, сообщил ТАСС 26 июля со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Безусловно", -  ответил представитель Кремля  на соответствующий вопрос корреспондента. 

Сообщить, будет ли присутствовать на параде президент Белоруссии Александр Лукашенко, находящийся сегодня с Путиным в Карелии, Песков не смог. По его словам, он не обладает такой информацией.

Парад состоится в День ВМФ 28 июля в Петербурге. Напомним, в день мероприятия проезд по ЗСД будет частично бесплатным в связи с планируемыми ограничениями движения в городе.

фото с сайта Кремля


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