Путин посетит парад Военно-морского флота в Петербурге

Президент России Владимир Путин примет участие в Главном военно-морском параде в Северной столице, сообщил ТАСС 26 июля со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Безусловно", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос корреспондента.

Сообщить, будет ли присутствовать на параде президент Белоруссии Александр Лукашенко, находящийся сегодня с Путиным в Карелии, Песков не смог. По его словам, он не обладает такой информацией.

Парад состоится в День ВМФ 28 июля в Петербурге. Напомним, в день мероприятия проезд по ЗСД будет частично бесплатным в связи с планируемыми ограничениями движения в городе.

фото с сайта Кремля