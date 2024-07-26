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Новости 19:05

В разных районах Ленобласти утонули молодой человек и девушка

фото ЗакС политика В разных районах Ленобласти утонули молодой человек и девушка

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области 26 июля сообщила о двух несчастных случаях на воде, имевших место накануне в разных районах региона.

В Кузьмоловском карьере вечером утонула девушка студенческого возраста. Ее извлекли из воды и передали полицейским сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

Тем же вечером в реке Свирь утонул сверстник девушки. Это случилось в сельской местности под Лодейным полем. Обе локации не были предназначены для купания.

Напомним, на неделе Смольный на фоне установившейся жаркой погоды и увеличения числа отдыхающих на пляжах выпустил обращение к жителям города. Их призвали призвали внимательнее следить за детьми во время проведения уличного досуга. За два дня только из Верхнего Суздальского озера спасли троих тонущих детей.

Фото: ЗАКС.Ру


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