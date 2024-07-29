Дрозденко предложил поощрить военных за сбитые над Ленобластью беспилотники

В ночь на 29 июля в небе над Ленинградской областью были сбиты беспилотные летательные аппараты, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. Глава региона предложил наградить военных, участвовавших в этом.

По сообщению губернатора, жертв и разрушений при атаке нет.

"Обратился к командованию 6-й армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих", — написал Дрозденко.

По информации Минобороны, над Ленобластью были сбиты три беспилотника.

В Ленобласти с начала марта запрещена публикация сведений о беспилотниках. Исключение составляет информация, исходящая от Министерства обороны или же руководства региона.

Фото: ЗАКС.Ру