В карьере под Ломоносовом утонул ребенок, расследуется уголовное дело

Еще один несчастный случай на воде в Северо-Западном федеральном округе обернулся возбуждением уголовного дела. Как сообщило 29 июля управление СК по Ленобласти, накануне в Ломоносовском районе утонул девятилетний мальчик. Он купался в карьере Таменгонт-1 в необорудованном для этого месте.

Всего в 100 метрах от места происшествия находился приспособленный для отдыха пляж и дежурили спасатели. Оставленный без внимания взрослых родственников ребенок полез в воду за игрушкой и не смог выплыть обратно.

Дело расследуют по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). В СК напомнили, что у воды детей опасно оставлять одних даже на несколько минут.

Фото: ЗАКС.Ру