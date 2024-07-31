Двое петербуржцев задержаны по подозрению в поджоге сотового оборудования

Полиция задержала двоих петербуржцев по подозрению в поджоге оборудования сотовой связи в Выборгском районе города, сообщили в ГУ МВД по региону 31 июля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Как сообщается, пламя уничтожило климатический шкаф столба сотовой связи загорелся на пересечении Суздальского шоссе и Орлово-Денисовского. О происшествии в полицию сообщили утром 16 июля, при этом шкаф сгорел еще ночью.

Проведенная проверка показала, что возгорание стало следствием поджога. Подозреваемые в его совершении жители Выборгского района 18 и 19 лет были задержаны полицией 30 июля.

"По оперативным данным, поджог был совершен из хулиганских побуждений", — уточнили в полиции.

Ранее по делу о поджоге сотовой вышки в Кудрово был задержан 14-летний школьник.

Фото: ЗАКС.Ру