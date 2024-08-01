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Новости 18:40

По делу о покушении на убийство ребенка арестовали жителя Колпино

фото ЗакС политика По делу о покушении на убийство ребенка арестовали жителя Колпино

Суд в Колпино постановил отправить под арест местного жителя, которого обвиняют в стрельбе по десятилетней девочке, находившейся на детской площадке. Как сообщает 1 августа объединенная пресс-служба городских судов, под стражей мужчину будут держать до 26 сентября.

Выходка, которую квалифицировали как покушение на убийство, случилась 25 июля. По версии следствия, злоупотребляющий алкоголем и недолюбливающий детей злоумышленник как минимум два раза выстрелил по ребенку из окна квартиры. Он использовал пневматический пистолет.

Потерпевшая получила ушибленную рану мягких тканей грудной клетки. Первоначально дело расследовалось по статье о хулиганстве. Свою вину фигурант признал лишь частично.

Фото: ЗАКС.Ру


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