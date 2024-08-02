В Ленобласти увеличили выплаты контрактникам

Размер единовременной выплаты за заключение контракта с Министерством обороны увеличился в Ленинградской области до 2,1 млн рублей, следует из сообщения регионального правительства. Такую же сумму предлагает военнослужащим руководство Петербурга.

"Финансовая поддержка в Ленинградской области гражданам, заключившим контракт на военную службу для участия в СВО, увеличена до 2 100 000 рублей", — гласит сообщение, распространенное правительством региона.

Непосредственно из бюджета региона и от фонда "Ленинградский рубеж" контрактнику полагается выплата в размере 1,3 млн рублей. Еще 400 тысяч рублей поступает из федерального бюджета, и столько же составляет сейчас номинал земельного сертификата, выдаваемого военным.

Сертификат можно обменять на земельный участок по завершении срока службы или же получить его денежный эквивалент, индексированный на момент обращения. По состоянию на начало августа речь идет о 400 тысячах рублей.

В конце июля стало известно о планах регионального правительства организовать на своей территории центр для обучения контрактников. Кроме того, выплаты здесь планируют начислять и при повторном заключении контракта.

В последний день июля был опубликован указ президента Владимира Путина о единовременных выплатах военным в размере 400 тысяч рублей. На следующий день Смольный увеличил до 2,1 млн рублей размер единовременной выплаты от города.

Фото: ЗАКС.Ру