Суд снова закрыл петербургский бар "Фогель"

В Петербурге во второй раз за год приостановили работу бара "Фогель" на набережной Фонтанки. Такое постановление 2 августа вынес Октябрьский районный суд, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Заведение не сможет открыться в течение 90 суток. Владельцев признали виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП).

На кухне вновь нашли просроченные продукты и кулинарные изделия без маркировки. Нарекания чиновников вызвал также порядок уборки помещений. У стажера не оказалось при себе медицинских документов.

В предыдущий раз претензии Роспотребнадзора коснулись просроченного сала. Бар "Фогель" популярен у различного рода активистов.

Фото: ЗАКС.Ру