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Новости 16:38

Жителя Смолячково оштрафовали за грубость в адрес инспектора ПДН

фото ЗакС политика Жителя Смолячково оштрафовали за грубость в адрес инспектора ПДН

Зеленогорский районный суд Петербурга приговорил к штрафу в размере 45 тысяч рублей жителя поселка Смолячково Андрея Штыкова за применение насилия и оскорбление представителя власти (ч.1 ст. 318 УК и ст. 319 УК), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 2 августа. 

Инцидент произошел днем 1 марта. К женщине и ребенку, живущими вместе со Штыковым пришла с профилактическим визитом инспектор по делам несовершеннолетних. По версии следствия, Штыков, будучи пьяным, встретил представительницу власти в дверях и оскорбил ее нецензурной бранью. После схватил инспектора за волосы, ударил по ногам, чем причинил потерпевшей физическую боль. 

Повреждения оценили как не причинившие вред здоровью. Штыков вину признал, раскаялся и извинился. 

На прошлой неделе суд в Петербурге оштрафовал жительницу города на 30 тысяч рублей за нападение на силовика. 

Фото ЗАКС.Ру


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