Беглов обсудил с министром транспорта РФ ход строительства Витебской развязки

Губернатор Петербурга Александр Беглов и министр транспорта России Роман Старовойт обсудили ход работ по строительству Витебской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД), об этом 8 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

"Витебская развязка – первый этап ШМСД. В перспективе развязка соединит две скоростные трассы и обеспечит непрерывное движение в направлении восточных районов города и области", – сказал Беглов.

Проект включает в себя две транспортных развязки: с ЗСД и с Витебским проспектом. Предполагается, что развязка должна будет улучшить доступность ЗСД для жителей ближайших районов и снизит нагрузку на развязку ЗСД с Благодатной улицей.

Также планируется, что новая развязка соединит ЗСД и ШМСД. Беглов заверил, что строители стараются выполнить все в срок.

Напомним, что движение по ЗСД на юге Петербурга ограничат ночью 10 августа из-за строительства Витебской развязки.

Фото: ЗАКС.Ру