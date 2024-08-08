ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:47

Беглов обсудил с министром транспорта РФ ход строительства Витебской развязки

фото ЗакС политика Беглов обсудил с министром транспорта РФ ход строительства Витебской развязки

Губернатор Петербурга Александр Беглов и министр транспорта России Роман Старовойт обсудили ход работ по строительству Витебской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД), об этом 8 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

"Витебская развязка – первый этап ШМСД. В перспективе развязка соединит две скоростные трассы и обеспечит непрерывное движение в направлении восточных районов города и области", – сказал Беглов.

Проект включает в себя две транспортных развязки: с ЗСД и с Витебским проспектом. Предполагается, что развязка должна будет улучшить доступность ЗСД для жителей ближайших районов и снизит нагрузку на развязку ЗСД с Благодатной улицей.

Также планируется, что новая развязка соединит ЗСД и ШМСД. Беглов заверил, что строители стараются выполнить все в срок.

Напомним, что движение по ЗСД на юге Петербурга ограничат ночью 10 августа из-за строительства Витебской развязки.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости8 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама