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Новости 18:58

За нападение на полицейского петербуржец получил условный срок

фото ЗакС политика За нападение на полицейского петербуржец получил условный срок

Невский районный суд Петербурга приговорил Фархода Ачелдиева, ударившего полицейского, к году условного срока и двум годам испытательного срока. Об этом сообщили 9 августа в объединенной пресс-службе судов города.

Конфликт между подсудимым и полицейским произошел в начале июня в Скачковом переулке. Правоохранитель требовал у мужчины прекратить нарушать общественный порядок и не сопротивляться задержанию. В отдел полицейский планировал доставить Ачелдиева и еще одного мужчину для установления личности, так как документов у них при себе не было. При задержании Ачелдиев, как установил суд, не менее одного раза ударил полицейского, "причинив ему физическую боль".

Тогда против Ачелдиева было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Он признал вину.

Напомним, что 24 июля Кировский районный суд оштрафовал петербурженку на 30 тысяч рублей за нападение на полицейского.

фото ЗАКС.Ру


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