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Новости 19:38

Минпросвещения рекомендует провести школьные линейки 2 сентября

фото ЗакС политика Минпросвещения рекомендует провести школьные линейки 2 сентября

В 2024 году Минпросвещения рекомендует провести школьные линейки 2 сентября, об этом 12 августа написал ТАСС

"Минпросвещения России рекомендовало провести торжественные мероприятия в школах в честь начала 2024/2025 учебного года и Дня знаний 2 сентября 2024 года", — говорится в сообщении.

В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье.

Во всех школах страны в первый понедельник пройдут церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна России. С 2022 года также в начале учебного года проходит урок патриотического воспитания "Разговоры о важном".

Напомним, что петербуржцы в среднем потратят около 15 тысяч рублей на сбор ребенка в школу.

фото: unsplash


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