Правоохранители устроили рейд в кафе в рамках дела о стрельбе таксистов на Комендантском

Петербургские сотрудники правоохранительных органов провели рейд в кафе после конфликта нелегальных таксистов на Комендантском проспекте, об этом 13 августа сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

В середине июля 2024 года на Комендантском проспекте конкуренты в сфере нелегального такси устроили стрельбу. В результате произошедшего один из участников пострадал.

Случившееся было расценено как покушение на убийство группой лиц (ч.3 ст.30, п."е", "ж", "и" ч.2 ст.105 УК РФ). Часть подозреваемых сейчас задержана.

В понедельник, 12 августа, сотрудники ГСУ СК РФ по Петербургу, ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, ГУ МЧС РФ по Петербургу и городского Роспотребнадзора провели рейд в кафе на проспекте Просвещения, где могли находиться еще причастные к произошедшему.

После рейда были задержаны пять иностранцев из-за нарушения миграционного законодательства.

Фото: ЗАКС.Ру