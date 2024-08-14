На территории бывшего завода "Красный треугольник" потушили пожар

В Адмиралтейском районе на территории бывшего завода "Красный треугольник" утром потушили пожар, об этом 14 августа сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на набережной Обводного канала, 134 А, корп. 12, поступило в 7:05. Горел гараж, огонь охватил 150 квадратных метров. На ликвидацию пожара сотрудникам МЧС потребовалось чуть больше часа. Сведения о пострадавших не поступали.

К тушению пожара привлекались 3 пожарные машины и 12 пожарных.

Напомним, что 8 августа петербургская прокуратура начала проверку по факту обрушения перехода между зданиями завода "Красный треугольник" на набережной Обводного канала.

фото: МЧС Санкт-Петербург