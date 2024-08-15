Российские вузы приняли около 15 тысяч участников СВО и их детей

Около 15 тысяч участников спецоперации и их детей были зачислены в российские вузы в рамках отдельной квоты, об этом 15 августа рассказал "Думе ТВ" глава комитета по науке и высшему образованию Государственной думы Сергей Кабышев.

Он уточнил, что в 2023 году таких абитуриентов было почти в два раза меньше – 9,4 тысяч человек. Они также поступали на бюджет по специальной квоте.

Кроме этого, почти 40 тысяч человек были зачислены на целевое обучение. Самыми популярными специальностями стали медицинские. Однако Кабышев отметил, что абитуриенты в принципе обычно выбирают педагогические специальности, информатику и медицину.

Напомним, что вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин заявил, что в Петербурге каждый год увеличивается количество мест в вузах.

Фото: ЗАКС.Ру