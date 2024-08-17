По новому участку 4-ой линии метро прошел технический поезд

После второго дня тоннельных работ на 4-ой линии по вновь проложенным путям прошел технический поезд. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

В ведомстве отмечают, что тоннельные работы вышли на финальный этап. Перекрестный съезд и два стрелочных перевода были демонтированы, а на их место установлены новые элементы пути и устройства сигнализации, централизации и блокировки. Завтра пройдет комплексная проверка с использованием электроподвижного состава.

После всех проверок станция "Спасская" снова откроется для пассажиров. По официальным данным, это произойдет 19 августа.

Напомним, что на станции "Горный институт" завершаются внутренние работы. Ее планируют открыть в сентябре.

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