Из приграничных районов Курской области отселили более 121 тысячи человек

Замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров во время пресс-брифинга сообщил, что из девяти приграничных районов Курской области с начала эвакуационных мероприятий отселено более 121 тысячи человек. Об этом 19 августа написало ТАСС.

Шаров отметил, что за минувшие сутки свыше 650 человек уехали самостоятельно или организованными колоннами. Он подчеркнул, что работа по отселению жителей из приграничных районов области продолжается.

По словам Шарова, в 84 пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области находятся более 6,5 тысяч человек. Часть людей отправляют на автобусах и поездах в другие регионы.

Напомним, что более 200 детей из Курской области приехали в Петербург.