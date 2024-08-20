Новым гендиректором "Ленфильма" стал Эдуард Суворов

Гендиректором киностудии "Ленфильм" назначен Эдуард Суворов, об этом 20 августа сообщили ТАСС в пресс-службе студии. С 26 февраля он временно исполнял обязанности гендиректора киностудии.

С 2000 по 2004 год Суворов работал в Госдуме помощником зампредседателя комитета по культуре. В 2022 году занимал должность гендиректора киностудии "Ленфильм" по международным связям.

Напомним, что 14 марта бывший гендиректор "Ленфильма" Федор Щербаков был заочно арестован, его обвиняют в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Как сообщалось ранее, речь идет о предложении топ-менеджеру Ростеха Василию Бровко и представителям группы компаний "Россети" так называемого блока на негатив в двух Telegram-каналах.

Фото: ЗАКС.Ру