В промзоне Пушкинского района обнаружили нелегальных мигрантов

Силовики вместе с представителем инспекции труда обнаружили двоих нелегально находящихся в России иностранцев во время рейда в Шушарах, сообщили 2 сентября пресс-службе ГСУ СК по Петербургу. Проверка в промзоне проводилась в связи с возбуждением уголовного дела по факту нарушения неизвестными правил техники безопасности при проведении работ, повлекших травмирование одного из рабочих.

По данным ведомства, в ходе рейда проверили 15 иностранцев. Выяснилось, что два человека незаконно пребывают в России, против них возбудят административное дело. В отношении подрядчиков, привлекавших последних к трудовой деятельности, будет проведено административное расследование, пообещали в СК.

Напомним, 14 августа полиция устроила рейд в Апраксином дворе. Тогда были проверены около 1000 человек, 110 из них были задержаны за нарушение миграционного законодательства.

Фото: ГСУ СК по Петербургу