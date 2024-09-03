Тихонова призвала главу ЦИК вмешаться в ситуацию с выборами в Петербурге

Лидер петербургского отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Надежда Тихонова призвала главу Центризбиркома Эллу Памфилову повлиять на ход подготовки к выборам. Такое заявление она сделала 3 августа на фоне трудностей, которые возникают у кандидатов в депутаты местных советов от СРЗП.

"ТИКи просто не работают, банально не открывают двери и не принимают документов от партийных наблюдателей. Самая тяжелая ситуация на юго-западе. Кроме списков наблюдателей, зарегистрированные кандидаты не могут представить в ТИК даже свои официальные агитационные материалы", - написала Тихонова.

Ряд кандидатов, которые баллотируются на юго-западе города, не могли попасть в избирательные комиссии несколько дней, даже в последний день, когда у них была возможность подать списки наблюдателей на участки. Также проблемы с согласованием наблюдателей возникли в Центральном районе - там избиркомы отказались допускать до наблюдения более 80 человек.

Еще Тихонова отметила решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии, согласно которому часть УИК сможет ночью хранить бюллетени не в специальных сейф-пакетах, а непосредственно в урнах, которые глава справедливороссов назвала "древними ящиками". Напомним, в поддержку этого решения голосовала представитель СРЗП в Горизбиркоме.

Ранее дядя Тихоновой, лидер партии Сергей Миронов заступился за десять кандидатов в МО "Адмиралтейский округ", снятых с выборов по иску единороссов.

Напомним, выборы пройдут в 110 муниципальных образованиях с 6 по 8 сентября. Также в эти дни будут выбирать губернатора Петербурга, а также депутата Заксобрания по 18-му округу.

Фото: ЗАКС.Ру