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Новости 17:46

Тихонова призвала главу ЦИК вмешаться в ситуацию с выборами в Петербурге

фото ЗакС политика Тихонова призвала главу ЦИК вмешаться в ситуацию с выборами в Петербурге

Лидер петербургского отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Надежда Тихонова призвала главу Центризбиркома Эллу Памфилову повлиять на ход подготовки к выборам. Такое заявление она сделала 3 августа на фоне трудностей, которые возникают у кандидатов в депутаты местных советов от СРЗП. 

"ТИКи просто не работают, банально не открывают двери и не принимают документов от партийных наблюдателей. Самая тяжелая ситуация на юго-западе. Кроме списков наблюдателей, зарегистрированные кандидаты не могут представить в ТИК даже свои официальные агитационные материалы", - написала Тихонова. 

Ряд кандидатов, которые баллотируются на юго-западе города, не могли попасть в избирательные комиссии несколько дней, даже в последний день, когда у них была возможность подать списки наблюдателей на участки. Также проблемы с согласованием наблюдателей возникли в Центральном районе - там избиркомы отказались допускать до наблюдения более 80 человек. 

Еще Тихонова отметила решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии, согласно которому часть УИК сможет ночью хранить бюллетени не в специальных сейф-пакетах, а непосредственно в урнах, которые глава справедливороссов назвала "древними ящиками". Напомним, в поддержку этого решения голосовала представитель СРЗП в Горизбиркоме. 

Ранее дядя Тихоновой, лидер партии Сергей Миронов заступился за десять кандидатов в МО "Адмиралтейский округ", снятых с выборов по иску единороссов. 

Напомним, выборы пройдут в 110 муниципальных образованиях с 6 по 8 сентября. Также в эти дни будут выбирать губернатора Петербурга, а также депутата Заксобрания по 18-му округу. 

Фото: ЗАКС.Ру


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Тихонова Надежда Геннадьевна 




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