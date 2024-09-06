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Новости 12:18

Подземный переход у Биржевого моста хотят открыть этой осенью

фото ЗакС политика Подземный переход у Биржевого моста хотят открыть этой осенью

В Петербурге в ближайшее время могут открыть подземный пешеходный переход у Биржевого моста, об этом 6 сентября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры города (КРТИ).

Уточняется, что точная дата открытия перехода неизвестна. Дату выберут исходя из строительной готовности объекта.

В комитете также напомнили, что в сентябре 2022 года была заключен контракт с АО "ПО "Возрождение", который действует до конца 2024 года, однако переход все равно хотят открыть осенью.

Напомним, что в марте 2024 года переход у Биржевого моста был готов более, чем на половину. Тоннель будет располагаться в зоне подъезда к Биржевому мосту под площадью Академика Лихачева.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга


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