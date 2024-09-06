Умер писатель Валерий Воскобойников

На 86-м году жизни скончался писатель Валерий Воскобойников, об этом написала 6 сентября "Фонтанка.ру" со ссылкой на сына покойного.

По данным "Петербургского дневника", Воскобойников умер после нескольких инфарктов подряд.

Валерий Воскобойников родился 1 апреля 1939 года в Ленинграде. Он учился в химическом техникуме и Ленинградском техническом институте, позднее работал инженером-химиком. Первый его рассказ был опубликован в 1962 году в молодежной газете "Смена". Через четыре года вышла его первая книга.

Воскобойников много занимался литературой. Он заведовал отделом прозы и поэзии в детском журнале "Костер", возглавлял секцию детской и юношеской литературы Союза писателей Петербурга. Под его авторством вышли произведения "Все будет в порядке", "Жизнь замечательных детей", "Кирилл и Мефодий" и другие.

Напомним, 4 сентября ушел из жизни в 79 лет правнук писателя Федора Михайловича Достоевского Дмитрий Достоевский.

Фото: unsplash