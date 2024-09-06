Замкомандующего Ленинградского военного округа предъявили обвинение

Следователи ГВСУ Следкома предъявили обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову, сообщили 6 августа в пресс-службе ведомства.

Муминджанова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Генерал вину не признал.

Напомним, военнослужащего отправили в СИЗО до 2 ноября 2024 года. Следствие считает, что Муминджанов, будучи главой Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 млрд рублей. За помощь в заключении контракта генерал мог якобы получить взятку в качестве более 20 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру