По Невскому проспекту не будет ходить транспорт в День перенесения мощей Александра Невского

На Невском проспекте 11 и 12 сентября ограничат движение для транспорта из-за проведения мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного Александра Невского, сообщили 6 сентября в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

С 0:00 11 сентября до 23:59 сентября транспорту будет запрещено останавливаться на площади Александра Невского и Невском проспекте, 169. В пресс-службе также отмечают, что от моста Александра Невского до Невского проспекта будет сужена проезжая часть.

На следующий день, 12 сентября, с 0:00 до 23:59 запрещается остановка на:

Казанской площади;

Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;

нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина;

переулка Сергея Тюленина;

Невском проспекте от Полтавской улице до площади Александра Невского;

улице Александра Невского от Херсонской улицы до Невского проспекта.

Также в этот день будет запрещено движение транспорта по:

с 00:00 до 12:30: Казанской площади; Казанской улице от Гороховой улице до Невского проспекта; переулка Сергея Тюленина (до 06:00 разрешено только общественному транспорту);

с 06:00 до 12:30: четной стороне набережной реки Мойки от Гороховой улицы до Невского проспекта;

с 08:00 до 13:30: Невскому проспекту от дома 175 по Невскому проспекту до площади Александра Невского; площади Александра Невского (до 09:30 разрешено только общественному транспорту);

с 08:00 до 12:30: улице Александра Невского от Херсонской улицы до Невского проспекта;

с 10:00 до 12:30: Невскому проспекту от площади Александра Невского до Казанской улице.

Напомним, центр Петербурга перекрывали 30 августа из-за проведения социально-благотворительного мероприятия "Будь с городом".

Фото: ЗАКС.Ру