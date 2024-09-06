ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 21:12

По Невскому проспекту не будет ходить транспорт в День перенесения мощей Александра Невского

фото ЗакС политика По Невскому проспекту не будет ходить транспорт в День перенесения мощей Александра Невского

На Невском проспекте 11 и 12 сентября ограничат движение для транспорта из-за проведения мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного Александра Невского, сообщили 6 сентября в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга. 

С 0:00 11 сентября до 23:59 сентября транспорту будет запрещено останавливаться на площади Александра Невского и Невском проспекте, 169. В пресс-службе также отмечают, что от моста Александра Невского до Невского проспекта будет сужена проезжая часть.

На следующий день, 12 сентября, с 0:00 до 23:59 запрещается остановка на:

  • Казанской площади;
  • Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
  • нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина;
  • переулка Сергея Тюленина;
  • Невском проспекте от Полтавской улице до площади Александра Невского;
  • улице Александра Невского от Херсонской улицы до Невского проспекта.

Также в этот день будет запрещено движение транспорта по:

  • с 00:00 до 12:30: Казанской площади; Казанской улице от Гороховой улице до Невского проспекта; переулка Сергея Тюленина (до 06:00 разрешено только общественному транспорту);
  • с 06:00 до 12:30: четной стороне набережной реки Мойки от Гороховой улицы до Невского проспекта;
  • с 08:00 до 13:30: Невскому проспекту от дома 175 по Невскому проспекту до площади Александра Невского; площади Александра Невского (до 09:30 разрешено только общественному транспорту);
  • с 08:00 до 12:30: улице Александра Невского от Херсонской улицы до Невского проспекта;
  • с 10:00 до 12:30: Невскому проспекту от площади Александра Невского до Казанской улице.

Напомним, центр Петербурга перекрывали 30 августа из-за проведения социально-благотворительного мероприятия "Будь с городом".

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама