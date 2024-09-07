На выборах губернатора проголосовало 22,68 % избирателей

По состоянию на 15:00 субботы, 7 сентября, явка избирателей на губернаторских выборах в Петербурге составила 22,68 %, сообщил член Горизбиркома Юрий Кузьмин на брифинге в медиацентре "Выборы-2024". В абсолютных цифрах речь идет о 866,5 тысячах человек.

На довыборах в Заксобрание по 18-му избирательному округу проголосовали 14,65 % от общего количества избирателей. Это 22,2 тысячи человек.

Напомним, по итогам первого дня голосования явка на выборах губернатора составила 16,91 %, на довыборах в ЗакС — 11,9 %. Это 643 тысячи и 17 тысяч избирателей соответственно.

Как и в прошлый раз, данные по явке на также проходящих в эти дни муниципальных выборах озвучены не были. В пятницу Кузьмин заявил, что дать общую цифру сложно из-за того, что в каждом из 110 муниципалитетов, где проходят выборы, явка считается отдельно.

По подсчетам ЗАКС.Ру на основании данных ГАС "Выборы", в первый день голосования на 117 избирательных участках явка на выборах губернатора превысила 50 %. В 320 УИК явка оказалась ниже 10 %.

Выборы в Петербурге стартовали утром 6 сентября, голосование по ним продлится до 20:00 8 сентября. О том, как прошел их первый день, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру