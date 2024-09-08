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Новости 13:06

Явка на выборах губернатора Петербурга достигла 29,42%

фото ЗакС политика Явка на выборах губернатора Петербурга достигла 29,42%

Явка на 10:00 часов 8 сентября на выборах губернатора Петербурга составила 29,42%, сообщили в медиацентре "Выборы" со ссылкой на Горизбирком. Общее число проголосовавших избирателей составило более 1,13 млн человек.

На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания по 18-ому округу явка на то же время составила 19,09%. Это около 30 тысяч человек. 

О явке на муниципальных выборах на 10:00 часов 8 сентября сообщил в своем Telegram-канале председатель Горизбиркома Максим Мейксин. Он написал, что показатель достиг 24,07%.

Напомним, выборы в Петербурге проводятся три дня. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о событиях 6 сентября и 7 сентября, а также о голосовании в СИЗО "Кресты".

Фото: ЗАКС.Ру


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