Голосующие кандидаты и отравления на УИКах: как прошел второй день выборов

Фото: ЗАКС.Ру

Подошел к концу второй день выборов в Петербурге. Горожане выбирают губернатора, муниципальных депутатов и одного депутата в Заксобрание, впереди остается последний день для волеизъявления. Чем запомнилась электоральная суббота, вспоминал ЗАКС.Ру.

Голосование кандидатов в губернаторы

Из четырех кандидатов на пост главы города никто не проголосовал в первый день, зато во второй избирательные участки посетили двое. Первыми стали депутат Заксобрания от ЛДПР Максим Яковлев и депутат МО "Ульянка" Павел Брагин ("Зеленые"). Не балующий избирателей своими выступлениями Яковлев посетил избирательный участок в Комарово, где позитивно высказался о формате многодневного голосования.

— Очень удобный формат, — поделился впечатлениями политик и призвал избирателей прийти на избирательные участки.

Также Яковлев заявил, что его кампания прошла "отлично" и поблагодарил однопартийцев за помощь с ее организацией. Отметим, он стал единственным кандидатом, который так и не принял участия в дебатах.

Брагин на выборы пришел в спортивный зал в лицее № 244. Кандидат явился вовремя, получил три бюллетеня (в отличие от соперника, он голосовал не только за кандидатов в губернаторы и в муниципальные депутаты, но также и за претендента на довыборы в Заксобрание), заполнил их и отправил в избирательную урну.

В беседе с ЗАКС.Ру Брагин сообщил, что рассматривает проходящие выборы как ступень для "Зеленых" на предстоящих выборах в ЗакС и в Госдуму.

— Санкт-Петербург как второй город по численности населения, безусловно, вносит огромную лепту в этом вопросе, — отметил претендент на пост губернатора.

Нареканий к нынешним выборам у него не возникло.

Подозрительные наблюдатели, заподозренные избиратели

Если в пятницу темой дня стали случаи недопуска наблюдателей на избирательные участки, то в субботу кандидаты и наблюдатели заговорили о возможных нарушениях непосредственно при голосовании. Для одного гражданина, заподозренного в последовательном обходе избирательных участков, день завершился задержанием полицией.

Например, днем действующий депутат и кандидат в МО "Оккервиль" Кирилл Волков заподозрил возможность двойного голосования по открепительным удостоверениям на избирательных участках в муниципалитете. Позже он будто бы заметил подобный случай, из-за чего у него произошел конфликт с председательницей УИК № 1491. Дело в том, что голосующие не по месту прописки не могут участвовать в муниципальных выборах. В связи с этим Волков направил жалобу в ТИК с просьбой разобраться в произошедшем.

Позже представитель Горизбиркома Юрий Кузьмин заявил, что двойного голосования на участке не было. С его слов следовало, что заподозренный кандидатом избиратель не нашел себя в списках, но отрицал возможность открепления от УИК. "У него там постоянная регистрация. Он был внесен в списки и проголосовал. Никакого двойного голосования там не было", — резюмировал член ГИК.

Днем кандидатка в депутаты МО "Васильевский" от СРЗП Светлана Бочарова вызывала полицию, заподозрив группу граждан в попытке голосования на УИК №122 и УИК №123. Правоохранители на место выезжали, сообщала "Фонтанка". В то же время глава УИК № 122 заявил изданию, что предположения выдвиженки не соответствуют действительности.

Вечером стало известно о другом выезде полиции на избирательный участок, расположенный на том же Васильевском острове. Правоохранители задержали на УИК № 137 гражданина, которого заподозрили в попытке проголосовать не на одном избирательном участке. Предположительно, похожий на него человек перед этим он получал бюллетень на УИК № 132. При этом его данные имелись в книге избирателей, где совпадали во всем, кроме адреса регистрации, рассказал ЗАКС.Ру член комиссии Максим Беляков.

Еще до задержания на Васильевском острове ситуацию пришлось комментировать члену Горизбиркома Юрию Кузьмину. "Мы внимательнейшим образом это отслеживаем, естественно, будем все возможные меры пресечения данных инцидентов применять, — пообещал он. — Мы всегда к этому готовы, есть все механизмы, чтобы этого не допустить".











Отравление на участках и другие проблемы

Описанными эпизодами второй день выборов, однако, не исчерпывался. Днем стало известно о пищевом отравлении на нескольких избирательных участках в Адмиралтейском районе. К вечеру Главное следственное управление СК по Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом. Произошедшее квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По данным ведомства, пострадавшие обращались за медицинской помощью не только в Адмиралтейском, но и в Кировском районе города. Предположительно, они могли пострадать после употребления в пищу готовой еды на УИК.

В МО "Малая Охта" несколько кандидатов обратились в полицию после того, как двое мужчин оставили у подъездов листовки с призывом не голосовать за них. Действия граждан попали на видеокамеру домофона. Изучив запись, выдвиженцы заподозрили, что один из агитаторов может быть похож на их конкурента на выборах.

На двух избирательных участках в поселке Песочном были замечены QR-коды, с помощью которых, как сообщается, можно было перейти на сайт одной из политических партий. Наличие QR-кодов объяснили необходимостью подтверждения "некоторыми сотрудниками" появления на участке. Какие именно сотрудники имелись в виду, осталось неизвестным.

На двух других УИК, теперь уже в МО "Владимирский округ", наблюдателям указали на их место, очертив его границы по полу при помощи красно-белой клеящейся ленты. Председатели участков объяснили корреспонденту ЗАКС.Ру, что это было сделано ради того, чтобы наблюдатели не мешали им при подсчете голосов. Сами наблюдатели по-разному отнеслись к подобному межеванию территории. На УИК № 2212 направленный Общественной палатой молодой человек не выказал никакого неудовольствия от этого. Напротив, на УИК № 2211 двое наблюдателей высказали опасения, что подобное решение может помешать им следить за подсчетом бюллетеней. Еще один молодой человек от ОП, как и его соратник с предыдущего участка, также отнесся к появлению ленты спокойно, но отметил, что теперь, вытягивая ноги, он оказывается нарушителем правил.

По итогам двух дней явка на выборах губернатора составила 27,04 %, на довыборы в ЗакС — 17,71 %. Явка на муниципальных выборах оказалась на уровне 23,22 %.

Андрей Казарлыга, фото: Андрей Казарлыга, Михаил Масленников, ЗАКС.Ру