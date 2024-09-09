На участок - всей семьей

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За прошедшие три дня тысячи петербуржцев решили прийти на участки не в одиночку, а в сопровождении всех членов своих семей, в особенности детей. Из-за юного возраста они еще не могут голосовать, однако родители личным примером показывают, как выглядит этот процесс. Некоторым малышам даже разрешали самостоятельно опустить родительский бюллетень в урну. ЗАКС.Ру собрал истории петербуржцев, которые пришли голосовать всей семьей.

Мария и Дмитрий

"Вице-миссис Нева" Мария и ее супруг Дмитрий из Красногвардейского района пришли в сопровождении своих троих детей. Скоро в их семье будет пополнение - они ожидают четвертого малыша. Они пришли с детьми, чтобы подготовить их уже к будущим выборам, на которых они смогут получить свои собственные бюллетени.

- Мы решили проголосовать в первый день, чтобы показать своим примером, что нужно сделать свой выбор. Правильный выбор у каждого свой. Показала детям, что такое голосование, как оно происходит, что они должны сделать свой выбор, посмотрев, обдумав, но выбор должен быть. Сейчас уже дети достаточно взрослые старшие, поэтому, чтобы они не терялись, знали как это происходит, - рассказала Мария.

У ее мужа Дмитрия традиция принимать участие в голосовании всей семьей зародилась еще в детстве. Сейчас он ее продолжает, будучи родителем.

- Я считаю необходимым ходить на выборы. Я всегда это делал с детства. Тоже со своей семьей ходил всегда. Было интересно, ждал момента, когда тоже смогу голосовать, - добавил он.

Жена участника СВО Инна

Супруга участника СВО Инна Юсупова пришла на избирательный участок вместе с тремя детьми. Ее муж прямо сейчас находится в зоне проведения специальной операции. Она проголосовала во второй день выборов.

- Пришли на выборы выразить свою гражданскую позицию. Мы - семья участника СВО. Считаем обязательным прийти на выборы вместе с детьми, потому что это очень важно для нашей страны. Мы всегда ходим на выборы, мама, муж, - рассказала Инна.

Для военнослужащих из Петербурга, находящихся далеко от дома, в этом году была также предоставлена возможность принять участие в выборах губернатора. Специальные участки работали в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Также вдали от дома было организовано голосование для петербургских строителей, которые работают в городе-побратиме Мариуполе. Всего на выборах губернатора организовали 91 экстерриториальный участок. Часть из них была в соседних регионах: Ленинградской и Псковской областях, а также в Республике Карелия.

Многодетная семья Хачатрян-Шелопугины

На третий день голосования на участок в Красносельском районе пришла многодетная семья Хачатрян-Шелопугиной, признанная "Семьей года" в номинации "Многодетная семья" в 2022 году. в браке они уже более четверти века. Они воспитывают пятерых детей - один из них уже достиг необходимого для участия в выборах возраста.

- Наша семья имеет активную жизненную позицию, включая детей - что они имеют право избирать, быть избранными. Они понимают, что это зависит от нас, кто управляют страной, городом. Активная жизненная позиция должна быть, - рассказала журналистам Юлия Шелопугина.

Самый старший ребенок в семье, Рубен, в этот день голосовал впервые.

- Рад за возможность повлиять на политическую жизнь моего города, моего района, самое главное. Во-вторых я ощущаю чувство единства с народом, что достаточно важно, - рассказал 18-летний Рубен, который на этих выборах проголосовал впервые.

Также проголосовать хотела их дочь Алина, однако ей исполнится 18 лет только через пять дней, уже после губернаторских выборов. Всего в Петербурге, по данным Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии впервые могли проголосовать 17,7 тысяч человек. Для них традиционно закупили памятные сувениры. В этот раз - термокружки. Во время президентской кампании для молодежи приобрели обложки на паспорт. Подобные подарки вручают во многих регионах страны.

Еще в дни проведения выборов в регионах устраивают различные конкурсы в социальных сетях. Например, в марте 2024 года предлагалось прийти на участок всей семьей и опубликовать в интернете совместную фотографию или видеоролик с соответствующим хэштегом на семейную тему. В акции приняли участие чиновники Смольного, в частности, зампредседателя одного из комитетов. В некоторых случаях победителей флэшмоба награждали различными призами. От региона к региону награда отличалась. Например, в Республике Татарстан дарили отечественный автомобиль Lada Vesta.

Депутатские привычки

Руководитель петербургского отделения КПРФ, депутат Законодательного Собрания Роман Кононенко, с которым корреспондент ЗАКС.Ру встретился на одном из участков в Центральном районе Петербурга, рассказал, что он за эти выходные с семьей успел посетить избирательный участок дважды. Сперва в пятницу, 6 сентября голосовала его жена, а он предпочитает делать это в воскресенье, в последний день.

- Мы, во-первых, оба политически активны. Моя супруга является членом партии. И познакомились мы в свое время тоже благодаря партии. Мы на одном из мероприятий познакомились и с тех пор по жизни идем вместе. Дочери буквально два дня назад, в первый день голосования, исполнилось три года. Мы как раз рассказывали, что такое выборы. Пытались объяснить. Ну, слово "выборы" она вроде поняла. Надеюсь, скоро она будет понимать и механизм того, как это функционирует. Специально водим ее на избирательный участок. Супруга моя голосовала в первый день, я голосую в последний, рассказал Кононенко.

Также с семьей на участок пришел депутат Заксобрания Михаил Амосов. Компанию ему составляла супруга и дочь Галия, которая является муниципальных депутатом. Член партии "Единая Россия" Александр Ржаненков рассказал журналистам, что решил проголосовать с родными в пятницу. На участке он был с внуками, которых решил погрузить в электоральные вопросы. Вместе с супругой на выборы пришел член фракции КПРФ в парламенте Алексей Зинчук. Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин тоже поделился в своих социальных сетях фотографией с дочкой на фоне избирательного участка.

У председателя городского парламента Александра Бельского электроральное просвещение в семье устроено немного иначе. Он добавил, что члены его семьи проголосовали накануне, в субботу.

- Все, что происходит в моей жизни - это, обычно, является примером. То, как я себя веду, как живу… Соответственно, дополнительно им объяснять ничего не нужно. Они смотрят на личном примере. Да и вам советую, - поделился спикер.

С 6 по 8 сентября в Петербурге проходили выборы губернатора города, депутатов местного самоуправления в 110 муниципальных образованиях и дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по 18-му округу, расположенному на территории Кировского и Красносельского районов. Уже известны итоги обработки первых протоколов. Так на губернаторских выборах лидирует действующий глава города Александр Беглов, а среди претендентов на место в Мариинском дворце побеждает телеведущий Александр Малькевич.

Проект "Город для семьи" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга