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Новости 19:45

"Зенит" получил штраф за проведение матча с "Сочи" при зрителях

фото ЗакС политика "Зенит" получил штраф за проведение матча с "Сочи" при зрителях

Петроградский районный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей ФК "Зенит" за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 1 ст. 20.32 КоАП), сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 17 сентября.

Матч, из-за которого на футбольный клуб был составлен протокол, состоялся 2 июля. В этот день ФК "Зенит" играл с ФК "Сочи" на "Газпром Арене". На мероприятии были болельщики. По версии полиции, сотрудники правоохранительных органов не были заранее предупреждены о присутствии зрителей на этом мероприятии и это якобы затруднило обеспечение общественного порядка и безопасности.

Представители футбольного клуба на судебном заседании вину не признали.

Напомним, ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что глава службы обеспечения мероприятий "Зенита" Александр Румянцев в своих объяснениях утверждал, что правоохранителей предупреждали о болельщиках на данном матче. 

фото ЗАКС.Ру


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