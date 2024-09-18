Горсуд изменил приговор экс-сотруднику "Теплосети" по делу о разливе кипятка

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционное представление прокурора на приговор бывшему сотруднику АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" Вадиму Глейзеру, сообщила 18 сентября объединенная пресс-служба судов города. В результате наказание в виде штрафа обвиняемому заменили на условный срок.

В начале августа суд приговорил Глейзера к штрафу в 500 тысяч рублей за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 2 ст. 217 УК). Причиной для возбуждения уголовного дела стал прорыв трубы с горячей водой весной 2023 года, из-за последствий которого один человек скончался и пострадали еще четверо.

На заседании городского суда прокурор заявил, что общественная опасность совершенного преступления заключается в том, что опасности были подвергнуты жизни и здоровье не только потерпевших, но и иных лиц, которые могли оказаться на месте происшествия. Кроме того, гособвинитель считает, что денежную компенсацию, которую обвиняемый выплатил родственникам погибшего, нельзя считать равноценной, так как жизнь человека нельзя измерить материальными благами. Штраф прокурор оценил как недостаточное наказание.

Суд решил изменил приговор. Глейзеру назначили наказание в виде 2 лет лищения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее производство по делу было прекращено из-за примирения сторон, однако Горсуд отменил это решение. Также сообщалось, что Глейзер возместил потерпевшим ущерб на сумму, превысившую 8 млн рублей.

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