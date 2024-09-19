Верховный суд отказал Глуховскому* в рассмотрении его жалобы на статус иноагента

Верховный суд не стал рассматривать жалобу писателя Дмитрия Глуховского* на отказ исключить его из списка иноагентов, сообщает ТАСС 19 сентября.

"Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании", - сообщается в карточке дела на сайте суда.

Жалоба поступила в Верховный суд еще в конце июня, решение об отказе в рассмотрении датируется 23 августа.

Ранее писатель подавал иск на решение Минюста присвоить ему статус иноагента в Замоскворецкий суд, но проиграл дело. Апелляционная инстанция тоже не встала на его сторону.

В 2023 году Басманный суд Москвы заочно приговорил Глуховского* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Писателя также на 4 года лишили права заниматься администрированием интернет-ресурсов.

*Минюст внес Дмитрия Глуховского в реестр иностранных агентов

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