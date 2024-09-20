Минюст исключил журналиста Литвинова* из реестра иноагентов

Министерство юстиции 20 сентября внесло изменения в реестр иностранных агентов, обратил внимание Telegram-канал "Планерка". Из списка оказался исключен ранее признанный иноагентом журналист Александр Литвинов*.

"Александр* уже не связан с "Планеркой". Но в истории нашего канала он остается человеком, который создал проект и успешно развил его", — говорится в опубликованном в пятницу сообщении.

Информация об исключении журналиста из реестра иноагентов содержится в реестре Минюста. По состоянию на время выхода заметки это единственное в нем изменение с 13 сентября.

"Планерка" — проект о медиасфере в России и за ее пределами. Статус иноагента Литвинов* получил в июле 2023 года. На следующий день в канале "Планерки" появилось сообщение о том, что журналист "покинул проект и более не принимает участия в его деятельности".

*Минюст внес Александра Литвинова в единый реестр иноагентов 21 июля 2023 года и исключил из реестра иноагентов 20 сентября 2024 года

Фото: ЗАКС.Ру